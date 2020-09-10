В Ленинском районе Воронежа на месте старого завода появится 50 тысяч «квадратов» жилья

Строительство будет длиться 3 - 3,5 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

На площадке в 2,3 гектара по адресу: 121-й Стрелковой Дивизии, 9, где раньше располагался Воронежский опытно-механический завод», появится новый жилой комплекс. Участок еще в 2019 годы выкупила группа компаний «Развитие», подконтрольная депутату Воронежской областной Думы Сергею Гончарову. Предприятие перенесли в Хохольский район, а старые стены демонтировали.

Новый жилой комплекс будет состоять из 13 секций. 11 из них будут высотой в 10 этажей, оставшиеся две – в 15. В одних подъездах собираются делать недорогие квартиры, включая студии, в других – жилье повышенной комфортности.

Дополнительную социальную инфраструктуру возводить не собираются. Осваиваемая территория находится недалеко от центра города, и необходимых объектов, находящихся неподалеку, по мнению застройщика, вполне достаточно.

Строительство планируют начать в октябре 2020 года. Новый жилой комплекс откроют ориентировочно через 3 – 3,5 года. Ориентировочные капиталовложения в него – 1,5 миллиарда рублей.

Напомним, городские власти недавно озвучили масштабные проекты по развитию территорий на улицах Остужева и Изыскателей. Там появятся кварталы домов, рассчитанные соответственно на 7,3 тысячи и 23 тысячи жителей. Кроме того, там обещают возвести много объектов социальной инфраструктуры.

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