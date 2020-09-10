За неделю в Воронежской области не пустили в школу 122 ученика

Как сообщил департамент здравоохранения Воронежской области, за неделю в школы не пустили 122 учеников. При проведении утреннего фильтра (измерению температуры) признаки ОРВИ выявили у ребят в 39 школах.

Напомним, с началом учебного года в образовательных учреждениях усилили меры безопасности: для разведения потоков детей организованы несколько входов, где ребятам и всем сотрудникам измеряют температуру, помещения регулярно проветриваются и обрабатываются спецсредствами, воздух обеззараживают рециркуляторы.

На днях Covid-19 обнаружили у учителя в одной из школ Воробьевского района. От очных занятий отстранили 45 учеников 5, 6,7 и 9 класовы, в которых учительница успела провести занятия до получения положительного теста на инфекцию. Они будут заниматься в дистанционном режиме. Ни у кого из учеников коронавирус не обнаружили.

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