В Таловском районе жители обсудили с сенатором Сергеем Лукиным приоритетные вопросы развития сельских территорий

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В рамках визита парламентарий совместно с депутатами областной Думы Александром Евсеевым и Виктором Буздалиным провел ряд встреч с местными жителями, в ходе которых обсуждались насущные проблемы сельских поселений. В том числе такие вопросы, как развитие дорожной сети, водоснабжение, перевод школьных котельных на газовое топливо, ремонт домов культуры, объектов образования и здравоохранения. А одной из наиболее острых потребностей была названа необходимость строительства детского сада в р.п. Таловая.

По словам вице-губернатора Виктора Логвинова, на сегодняшний день в Воронежской области применяются действенные инструменты для решения этих задач. Прежде всего, это участие в национальных проектах, федеральная госпрограмма комплексного развития сельских территорий, областная адресная инвестиционная программа, а также региональные программы капремонта, софинансирования «50 на 50» и строительства дорог в сельских населенных пунктах.

Сергей Лукин уверен: создание комфортных условий на селе, рост благосостояния жителей необходимы для предотвращения оттока трудоспособного населения, улучшения демографической ситуации и привлечения молодежи на село.