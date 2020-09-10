Роспотребнадзор: у 46,4% заболевших коронавирусом воронежцев не установлен источник заражения

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области постоянно мониторит ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. По данным санитарных врачей, у 46,4% заболевших ковидом воронежцев не установлен источник заражения, 26,4% заболели после контакта в семье, а 27,2% контактировали с заболевшими.

За последнюю неделю к медикам обратились 4 025 человек с признаками ОРВИ, что на 31% выше аналогичного периода прошлого года.

Напомним, с начала пандемии коронавирус диагностировали (по мазку из ротовой полости) у 15 193 жителей региона. 14 250 из них выздоровели. А если приплюсовать тех, кому диагноз поставили по компьютерной томографии легких, выздоровевших 16 589.

По данным регионального оперштаба, с начала пандемии в нашем регионе скончался от ковида 161 пациент. При этом смертность от коронавируса в Воронежской области ниже, чем в среднем по России.