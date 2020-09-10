Под Воронежем девушка, пинавшая восьмиклассницу и заставившая ее раздеться, при разбирательстве устроила истерику

Сотрудники Следственного комитета выясняют, почему выпускница Латненской школы напала на восьмиклассницу. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

В школе поселка Латная Семилукского района прошло экстренное собрание по поводу инцидента, случившегося недалеко от этого образовательного учреждения в пятницу, 4 сентября. Напомним, подрались девочки-подростки. Одна оказалась сильнее. Она избила свою жертву руками и ногами, а потом заставила снять верхнюю одежду. Все это снимали на видео наблюдавшие за «разборкой» подростки. А потом выложили эту мерзость в Интернет.

На собрание пришла и хулиганка. Вместо того, чтобы объяснить причины своего дикого поступка, она ударилась в истерику – начала рыдать. Надо сказать, в прошлом году она закончила Латненскую школу – туда ее перевели из Землянской специализированной школы-интерната. В Латном девушка училась по адаптированным программам. Мать ее раньше любила приложиться к бутылке, отец часто уезжает работать вахтовым методом. Родители ее вместе не живут и даже не общаются.

Схожую линию поведения выбрали для себя подростки, снимавшие видео. Родители заявили, что их чада раскаялись. А один из этих детишек вроде как очень долго рыдал, уткнувшись в подушку. Между тем, когда снимали видео, им было явно весело – под смешки они обсуждали, в какой паблик эту гадость «слить».

На собрании не было только пострадавшей девочки. Она не нашла в себе силы рассказать о том, как над ней издевались, матери. Женщина узнала все от директора школы. Девочка учится в восьмом классе, раньше посещала много кружков и активно участвовала в школьных праздниках. С компанией подростков она знакома не была, а вот с выпускницей, напавшей на нее, общалась, хотя подругами они не были.

Напомним, сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Также работники СК выясняют, насколько тяжелые травмы были нанесены девочке. А сотрудники прокуратуры Семилукского района разбираются, почему эту ситуацию не смогли предотвратить специалисты местных органов и учреждений системы профилактики по работе с несовершеннолетними.