Воронежец расплачивался в магазинах найденной на улице банковской картой

Брать чужое - себе дороже. Найденная на улице банковская карта привела воронежца в тюрьму.

Об утере "пластика" сообщил в полицию 35-летний житель областного центра, он рассказал, что через мобильный банк получает сообщения о списании денег в различных торговых заведениях, таким образом, он уже лишился около 13 тысяч рублей.

По записям с камер видеонаблюдения, расположенных в торговых центрах, оперативники установили личность подозреваемого. Задержанный признался, что решил воспользоваться найденной карточкой для оплаты продуктов, топлива для автомобиля и других нужд.

За мошенничество с использованием электронных средств платежа ему грозит до пяти лет заключения.