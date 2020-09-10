Три воронежские УК попали под дела за рухнувшие балконы в центре города

фото предоставлено пресс-центром ЖКХ

Три воронежские управляющие компании попали под дела за обваливающиеся балконы в центре города. Это – «РЭК Центральный», «Качество плюс» и «УК Центрального района». Об этом 10 сентября рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

О том, что именно управляющие компании не обеспечили нормальное состояние балконов, показала прокурорская проверка.

Прокуроры выяснили, что долгое время не ремонтировались ни балконные плиты, ни места их примыкания к фасаду. Из-за этого конструкции были сильно разрушены. Это и привело к нарушению жилищных прав людей и нарушению лицензионных требований.

Сразу три постановления вынес прокурор Центрального района о возбуждении административных дел (ч. 2 ст.14.1.3 КоАП РФ). Их в скором времени будет рассматривать жилинспекция.

Напомним, что в Воронеже только за последний год случилось несколько обрушений балконов. Не обошлось без жертв. На улице 9 Января 7 мая женщина рухнула со второго этажа вместе с балконом. Ее забрала скорая. Позже выяснилось, что у пострадавшей перелом шейки бедра. А спустя три недели, 1 июля, балкон рухнул на улице Феоктистова в Центральном районе Воронежа. Опора бетонной балки раскололась надвое. Одна часть ее вывалилась на улицу, другая угодила на балкон третьего этажа.