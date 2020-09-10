Житель Воронежской области прятал в сарае 64 кг маковой соломки

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Житель Нижнедевицкого района попался с большой партией наркотиков.

Дома и в сарае у 43-летнего жителя поселка Курбатово обнаружили целый склад мешков с маковой соломой. Экспертиза подтвердила наличие в стеблях растений наркотических веществ. Всего у жителя Воронежской области изъяли около 64 кг маковой соломы.

Подозреваемый рассказал, что вырастил растения у себя на огороде, после переработки планировал использовать их для личного употребления.

За незаконный оборот запрещенных веществ задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.