В воронежский кадетский корпус пробрался коронавирус

Стало известно, что в Михайловском кадетском корпусе у одного из старшеклассников обнаружили коронавирус. Информацию подтвердили санитарные врачи.

- Юноша сейчас находится дома, - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. – COVID-19 у него обнаружили 1 сентября. В то же время старшеклассник чувствует себя практически здоровым – никаких клинических проявлений коронавируса у него нет. Весь класс, где он учится, отправили на обязательную самоизоляцию. Пока ни у кого больше положительных тестов на COVID-19 нет. Если ни у кого больше коронавирус не обнаружат, 15 сентября все одноклассники заразившегося мальчика уже смогут выйти на учебу. Других контактов в пределах корпуса у заболевшего кадета не обнаружили.

Напомним, в начале сентября санитарные врачи назвали самые крупные очаги коронавируса в Воронежской области. Это Воронежский центр ракетного двигателестроения, Рамонский дом-интернат для престарелых и инвалилов, две больницы – «Электроника» и отделение психиатрической в Орловке, поселок Дубровка Терновского района и отделение одного из крупных банков.