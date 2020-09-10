В Воронежской области за последние сутки шесть человек умерли от коронавируса

Ситуация по коронавирусу в Воронежской области остается крайне тревожной. Фото: Иван МАКЕЕВ

Не стихает эпидемия коронавируса в Воронежской области. По данным на 10.30 10 сентября, опубликованным федеральным штабом по борьбе с этой болезнью, в нашем регионе за последние сутки заразились COVID-19 110 человек. По этому показателю Воронежская область входит в десятку самых неблагополучных в России и занимает в ней восьмое место. Всего с начала эпидемии заболели коронавирусом 15 192 наших земляка.

Выздоравливает все-таки больше – 126 человек за последние сутки. Это тоже восьмой показатель по России. Всего COVID-19 победили уже 14283 жителя Воронежской области.

Но самое страшное – еще шесть смертей за сутки. По данным федерального оперативного штаба, от COVID-19 умерли 135 наших земляков.

Хотя ситуация по коронавирусу в Воронежской области – одна из самых неблагополучных в стране, по факту почти все ограничения сняты. Дети занимаются в школах, заработали кинотеатры, торговые центры. Все меньше людей ездят в масках в общественном транспорте и носят их в закрытых помещениях.

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