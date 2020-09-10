В Воронежской области «Лада» вылетела в кювет: ранены две женщины и четырехлетний мальчик

"Лада-Гранта" вылетела в кювет и опрокинулась на крышу. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В среду, 9 сентября, в 8.40 на пятом километре дороги Курск-Борисоглебск-Новохоперск в Грибановском районе случилась авария, в которой были ранены два человека, в том числе маленький ребенок.

- 46-летняя жительница Татарстана не справилась с управлением. Машину вынесло на встречную полосу, а потом она улетела в кювет и опрокинулась на крышу. Автоледи, рулившая «Ладой», ее 25-летняя пассажирка, также жительница Татарстана, и четырехлетний мальчик получили травмы разной степени тяжести. Их отвезли в больницу, - рассказали в региональном ГУ МВД.

Основной удар пришелся на переднюю часть машины. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В полиции также сообщили печальную статистику по авариям 9 сентября:

- За сутки случилось 122 ДТП, из них 85 –в Воронеже, 25 – в районах области, 12 – на федеральных трассах. В восьми авариях получили травмы 14 человек.