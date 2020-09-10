В Воронеже лишь половину яблоневых садов застроят жильем

Цветущие яблоневые сады уже фактически остались в прошлом. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

На брифинге по поводу проекта генплана Воронежа руководитель управления главного архитектора мэрии Воронежа Людмила Подшивалова рассказала о судьбе территории заброшенных яблоневых садов. Напомним, это 54 гектара земли, расположенные между Московским проспектом и улицами Ломоносова и Загоровского, а также ЖК «Московский квартал».

По словам Подшиваловой, только 50 процентов этой территории отдадут под застройку жилыми домами. На остальной земле планируют разместить парки, скверы, возможна общественно-деловая застройка. К сожалению, конкретики в этом вопросе пока нет. Недавно был расторгнут контракт с челябинской фирмой «Зенит», которая должна была разработать проект развития территории, занимаемой яблоневыми садами. В управлении архитектора утверждают, что сибиряки, недолго думая, запланировали плотно застроить этот большой участок высотками. Власти это не устроило. Теперь предстоит определить нового подрядчика.

Напомним, территорию яблоневых садов удалось отстоять от вырубки благодаря активности общественности ненадолго. Только дали по рукам махинаторам, думающих тихой сапой отдать эту территорию под застройку (гендиректора фирмы, это провернувшей, даже посадили на шесть лет), как подоспело заключение, что деревья, по сути, превратились в дрова. И никакой ценности не имеют. В итоге их все равно вырубят, но на этом месте обещают построить не только высотки, но и немало объектов социальной инфраструктуры.