В Воронеже во время выборов лишь в 13 школах дети будут учиться как обычно

Избирательные участки располагаются в 108 школах из 121 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воронеже лишь в 13 школах дети будут учиться как обычно во время выборов, которые пройдут с 11 по 13 сентября. Там нет избирательных участков, поэтому учебный процесс будет идти в обычном режиме. Об этом рассказали корреспонденту «КП» в пресс-службе мэрии.

Ранее образовательным учреждениям, где расположены участки, было рекомендовано 11, 12, 14 сентября организовать «дистанционку». Об этом на заседании оперштаба региона 27 августа рассказал руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Олег Мосолов.

Однако в преддверии дней голосования от родителей воронежских школьников стала поступать информация, что большинство учебных заведений все-таки устроят 11 и 12 сентября выходными для учеников.

– В случае отсутствия у образовательной организации возможности организовать дистанционный формат обучения 11 и 12 сентября – эти дни в учреждении объявляются не учебными, потеря будет возмещена в ходе учебной программы, – пояснили в мэрии.

Избирательные участки располагаются в 108 школах из 121.