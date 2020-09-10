За убийство косули в Воронежской области охотник заплатит штраф в 120 тысяч рублей

Деньги пойдут в бюджет Россошанского района Фото: Из архива "КП"

Россошанский районный суд оштрафовал охотника на 120 тыс. рублей за незаконное убийство взрослого самца европейской косули. Об этом сообщили в суде.

Как следует из материалов дела, гражданин К. решил поохотиться в свое свободное время. Для этого он выбрал общедоступные охотничьи угодья Россошанского района. Однако его не остановило то, что никакого разрешения на добычу копытных животных у него не было. В итоге 30 декабря 2019 года в районе села Шрамовка гражданин К. пристрелил взрослую особь европейской косули. Своими действиями он причинил вред Российской Федерации.

Через некоторое время в суд с иском обратился воронежский межрайонный природоохранный прокурор. Он требовал взыскать в защиту интересов России штраф в размере 120 тысяч рублей. Именно в такую сумму оценили незаконное убийство косули.

Недавно суд удовлетворил исковое заявление. Деньги пойдут в доход бюджета Россошанского района.

Это не единственный факт незаконной охоты в Воронежской области. В январе 2020 года в биосферном заповеднике задержали двух браконьеров. При себе они имели оружие. К счастью, никого пристрелить не успели.