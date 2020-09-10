В Воронеже ночью сгорела элитная иномарка

10 сентября в около двух часов ночи жителям одного из дворов на улице Краснодонской Коминтерновского района было не до сна. Загорелся припаркованный «Порше-Кайен». Местные жители вызвали МЧС.

- Звонок об этом ЧП поступил к нам в 2.12. На место происшествия выезжали восемь человек на двух пожарных машинах. Пламя залили достаточно быстро – в 2.24. Огонь не успел перекинуться ни на ближайшие дома, ни на другие припаркованные авто. Однако «Порше-Кайен» сгорел полностью. Пострадавших на пожаре не было. Причины возгорания еще предстоит выяснить, - рассказали в региональном ГУ МЧС.