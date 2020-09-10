Игорь Черевченко отказался быть главным тренером воронежского «Факела»

Игорь Черевченко. Фото: с сайта ФК "Локомотив" (Москва).

Известный футбольный специалист Игорь Черевченко подтвердил, что ему поступило предложение возглавить воронежский «Факел». Однако он вежливо отказался. Об этом сообщает «Матч ТВ».

- Я думал над ним (то есть предложением – Ред.), - сказал Игорь Черевченко. – Но сейчас рассматриваю другие варианты. Спасибо «Факелу» за предложение, но принял такое решение.

Напомним, в тренерской карьере в активе Игоря Черевченко выигранный с московским «Локомотивом» Кубок, в пассиве – неоднозначная работа с тульским «Арсеналом», откуда в итоге он был уволен.

Впрочем, пока «Факел» неплохо справляется и с и.о главного тренера Александром Бородкиным. 9 сентября воронежская команда обыграла одного из лидеров первенства ФНЛ – красноярский «Енисей» - 1:0. И покинула зону вылета.

Напомним, пост главного тренера «Факела» стал вакантным после увольнения 5 сентября известного в прошлом нападающего Владимира Бесчастных. Он откровенно завалил старт нынешнего чемпионата, поэтому решение руководства было прогнозируемым.