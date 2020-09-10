Воронежцы могут придумать новый логотип театру оперы и балета

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежцам предложили придумать новый логотип для театра оперы и балета.

- Уникальный не только для нашего города, но и для всего Черноземья театр оперы и балета должен стать передовым во всех отношениях. Мы хотим идти в ногу со временем абсолютно во всем, что касается нашей деятельности. В связи с этим решили провести ребрендинг фирменного логотипа театра, - отметил худрук Воронежского ТОБ Александр Литягин.

Принять участие в формировании нового фирменного стиля театра могут все желающие. Победители конкурса получат вознаграждение.

Конкурсные работы принимаются до 24 сентября 2020 года включительно на адрес электронной почты logo_tob.vrn@mail.ru.