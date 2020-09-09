Воронежский «Факел» без главного тренера победил красноярский «Енисей» и выбрался из зоны вылета

Только что Аслан Дашаев забил гол, оказавшийся победным. Фото: Яндекс.Эфир

На матч в Воронеже с красноярским «Енисеем» «Факел» вышел без главного тренера. Впрочем был и.о. – Александр Бородкин.

В первом тайме команды играли примерно в равный футбол, правда, вызывающий у зрителей зевоту. Однажды «Енисей» все же едва не распечатал ворота хозяев, но игрок красноярской команды после отскока с расстрельной позиции пульнул мяч в перекладину.

Во втором тайме вялотекущий характер игры не изменился. Победу «Факела» принесло индивидуальное мастерство защитника Аслана Дашаева. Чеченский оборонец забил «Енисею» гол ударом головой после подачи со штрафного. Похожий мяч Аслан заколотил «Лучу» из Владивостока весной, - это был последний матч перед «коронавирусной» паузой.

«Факел» сумел довести игру до победы и набрал семь очков. воронежская команда скакнула с 20 места на 16-е и тем самым вышла из зоны вылета.

Впереди у «Факела» 13 сентября еще один домашний матч с «Нижним Новгородом», занимающим 11 место с 13 очками. Игра начнется в 17.00.