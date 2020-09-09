Мэр Вадим Кстенин призвал воронежцев активнее оставлять заявки на благоустройство придомовых территорий

Фото мэрии Воронежа.

В среду, 9 сентября, глава Воронежа Вадим Кстенин посетил Железнодорожный район. Там он посмотрел, как продвигается ремонт дворовых территорий, организованный в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

ДВОР НА УЛИЦЕ УРЫВСКОГО, 9

Всего в Воронеже в этом году должны отремонтировать 58 дворов, которые находятся на территории 68 многоквартирных домов. Сделать это должны до 20 сентября. В том числе речь идет о доме №9 на улице Урывского, где и побывал мэр (а всего в Железнодорожном районе должны отремонтировать шесть дворов). Работы на всех объектах будут завершены к установленному сроку.

Жительница дома на Урывского, 9 Наталья Орлова рассказала, что этого ремонта местные ждали давно: коммунальщики в ходе своих работ «убили» покрытие двора. – И когда мы узнали о программе, то без колебаний приняли решение подать заявку на участие. В этом году получили обновленный двор с новым асфальтом, прекрасной детской площадкой, газоном, за которым уже сами следим, – рассказала она. Читать далее.