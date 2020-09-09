Воронеж посетила олимпийская чемпионка Маргарита Мамун

Предоставлено спортивным клубом «Империя».

Кто не знает Маргариту Мамун и ее легендарную композицию с лентой под музыку «Черный лебедь», которая принесла ей победные баллы на Олимпийских играх 2016? В минувшие выходные, 5 и 6 сентября, в новом спорткомплексе «Гран При» более 220 девочек из Воронежа и других городов получили возможность не только встретить своего кумира, но и потренироваться под ее руководством, разучить вместе с Маргаритой новые «фишечки» с гимнастическими предметами, сделать фото на память и взять автограф чемпионки.

Свободных мест перед мероприятием не осталось: юные спортсменки и их тренеры практически сразу все забронировали. Желающих было настолько много, что мастер-класс решили проводить в два дня.

Организаторы сразу предупредили прессу и просто любопытных взрослых, что все время Мамун проведет только с детьми.

По завершении такого значимого в жизни маленьких спортсменок события всем участницам подарили памятные сертификаты с автографом. Детей порадовало, что Маргарита ласково и спокойно общалась с каждой из них и всем смогла уделить внимание во время выполнения упражнений.

- Я очень надеюсь, что каждая из вас узнала что-то новое сегодня. Желаю вам огромных успехов. Берегите себя, своих тренеров и родителей! - на прощание сказала девочкам чемпионка.

Одна из участниц мастер-класса по имени Катя поделилась с нами своими впечатлениями:

- Для меня было честью побывать на таком мероприятии. Я восхищаюсь Маргаритой и очень рада, что смогла увидеть ее и поучиться чему-то. Теперь еще сильнее хочу совершенствоваться и однажды стать похожей на Маргариту!

СПРАВКА «КП»

Маргарита Абдуллаева Мамун - 24-летняя российская гимнастка, Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро (2016), семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике, трехкратная абсолютная чемпионка России по художественной гимнастике (2011, 2012, 2013), двукратный серебряный призер национального чемпионата (2014, 2016) и заслуженный мастер спорта России. Маргарита - героиня нашумевшего фильма «За пределом». Девиз мастер-классов Мамун - «Невозможное возможно», а коллеги и поклонники называют гимнастку «Бенгальской тигрицей» за ее происхождение и поистине тигриную грацию.