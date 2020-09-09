В Воронеже на проспекте Революции маршрутчиков обязали высаживать людей на новых остановках

На нечетной стороне проспекта Революции с сегодняшнего дня поменялась схема организации остановок. Напомним, у дома №41, где находится музыкальный колледж имени Растроповичей, появился новый павильон "Театр кукол". А остановку "Петровский сквер" отнесли от перекрестка с улицей Степана Разина к зданию № 21а - ориентиром может служить Дом казенной палаты Воронежской области (красивое здание горчичного цвета). Делать это начали еще 14 августа, и к настоящему моменту все работы там завершили - поставили павильоны, нанесли разметку, установили дорожные знаки.

- Также был выпущен приказ о внесении павильонов в реестр остановок общественного транспорта и включения их в схемы движения маршрутов, что обязало водителей автобусов совершать посадку и высадку пассажиров в новых местах. Кроме того, специалисты бюджетного учреждения "Единый оператор городских пассажирских перевозок" выходят на линию, чтобы посмотреть, как водители общественного транспорта придерживаются новых правил, – пояснили ситуацию в пресс-службе мэрии.