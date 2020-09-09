Телефонный мошенник навязал жительнице Воронежа кредит и обманом заставил перевести его на свой счет

Из архива "КП".

Чаще всего телефонные мошенники звонят с неизвестных номеров, представляются сотрудниками службы безопасности банка и предлагают своей жертве защитить накопления, которым что-то угрожает. На эту историю "с бородой" регулярно попадаются доверчивые жители.

А тем временем фантазия негодяев продолжает придумывать новые способы заработка. На один из них попалась 39-летняя жительница Коминтерновского района Воронежа. Ей тоже позвонил некий "сотрудник банка" и предложил по телефону оформить потребительский кредит на выгодных условиях, с минимальной процентной ставкой. Затем под руководством мужчины женщина произвела ряд дистанционных операций - сначала оформила кредит, а потом перевела зачисленные ей средства на неизвестные реквизиты. После этого их общение прекратилось, и жительнице Воронежа пришлось обратиться уже за помощью полиции. Стражам порядка она рассказала, что лишилась более 92 тысяч рублей.

В ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что по данному факту в полиции возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ - "Кража" и "Мошенничество".