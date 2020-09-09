В Воронеже вновь пройдет фестиваль для домашних животных Pets Fest Day

Приходите на фестиваль!
Фото: Предоставлено организаторами
В Воронеже 12 сентября в 14:00 при поддержке сети ветеринарных клиник «Здоровье животных» вновь пройдет Pets Fest Day. На площадке Винзавод (Кольцовская, 24 д) ждут всех желающих с их четвероногими друзьями. Кстати, как проходил фестиваль домашних животных в прошлом году, вы можете посмотреть в нашем ярком репортаже.
В рамках Pets Fest Day вас ждут:
- Бесплатные консультации, приемы и мастер-классы от ведущих ветеринарных врачей города Воронеж
- Гигиенические стрижки и мастер-класс от грумера
- Ярмарка для питомцев
- Фотографы и фотозоны
- Детская площадка
- Розыгрыши призов
- Развлекательная программа
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