В Воронеже вновь пройдет фестиваль для домашних животных Pets Fest Day

Приходите на фестиваль! Фото: Предоставлено организаторами

В Воронеже 12 сентября в 14:00 при поддержке сети ветеринарных клиник «Здоровье животных» вновь пройдет Pets Fest Day. На площадке Винзавод (Кольцовская, 24 д) ждут всех желающих с их четвероногими друзьями. Кстати, как проходил фестиваль домашних животных в прошлом году, вы можете посмотреть в нашем ярком репортаже.

В рамках Pets Fest Day вас ждут:

- Бесплатные консультации, приемы и мастер-классы от ведущих ветеринарных врачей города Воронеж

- Гигиенические стрижки и мастер-класс от грумера

- Ярмарка для питомцев

- Фотографы и фотозоны

- Детская площадка

- Розыгрыши призов

- Развлекательная программа

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