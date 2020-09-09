Полицейская собака взяла след похитителей автомобиля в Воронежской области

Собака взяла след похитителей от заброшенного бокса с угнанной машиной Фото: из архива «КП»

Восточно-европейская овчарка по кличке Балу помогла оперативникам найти банду похитителей автомобиля «Hyundai Creta». Иномарка стоимостью 950 тысяч пропала от подъезда дома на улице 25 лет Октября в городе Семилуки.

Вскоре похищенный автомобиль нашелся в заброшенном боксе на территории Хохольского района. Для поиска похитителей на место обнаружения иномарки пригласили инспектора-кинолога ЦКС ГУ МВД России по Воронежской области со служебной собакой. Восточно- европейскую овчарку пустили по следу. Пройдя около километра через лес и грунтовую дорогу, она вывела кинолога к высокой траве, где прятался один из подозреваемых. Поймать его сообщников было делом техники. Скоро по подозрению в угоне задержали 24- и 34-летних жителей Воронежа, старший из которых был ранее судим.

- В отделе полиции задержанные дали признательные показания и пояснили, что ранее наблюдали за местом парковки автомобиля, также продумали пути отъезда. Вскрыв автомобиль, злоумышленники отогнали его в заброшенный бокс, расположенный в Хохольском районе. Подозреваемые планировали разобрать иномарку для продажи на запчасти, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела, им грозит до шести лет заключения. В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. А тем временем полицейские устанавливают причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений на территории региона.