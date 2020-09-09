В Воронеже проведет "Город-сад" рекламное агентство из Урала

Из архива "КП". Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже определилась фирма, которая будет заниматься проведением фестиваля "Город-сад" в сети интернет. Соответствующие торги выиграло рекламное агенство из Екатеринбурга "Ура-Ивент".

Напомним, в этом году из-за коронавируса региональные власти решили отказаться от привычного всем воронежцам садово-ландшафтного праздника. Вместо этого все проекты можно будет увидеть на специально созданном для фестиваля сайте. Его созданием, а также наполнением и будет заниматься уральское агенство развлечений. За свои услуги оно запросило ниже начальной цены аукциона, а именно почти 3,8 миллиона рублей.

На сайте можно будет увидеть как работы конкурсантов в области ландшафтного дизайна и флористки, так мастер-классы и творческие встречи. Все это станет доступным с 24 по 27 сентября. Основной темой фестиваля в этом году станет юбилей Победы.