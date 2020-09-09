Роман Савенков: Выборы – это осуществление власти

.

С 11 по 13 сентября в Воронежской области проходят выборы депутатов областной Думы и городской Думы Воронежа, а также широкие муниципальные выборы, в ходе которых будут в значительной степени обновлены списки депутатов городских и сельских Советов, а также глав городских и сельских поселений.

От их итогов зависит, как будет развиваться регион в течение ближайших пяти лет, поэтому, по мнению политолога, доцента кафедры социологии и политологии ВГУ Романа Савенкова, широкое участие воронежцев в выборах – это не просто законный метод формирования власти. Это - мощный стимул для политиков, чтобы они сохраняли активность и восприимчивость к проблемам граждан.

«Сознательно голосующие граждане демонстрируют свою способность трезво оценивать профессиональные достижения кандидатов, свою готовность или неготовность к восприятию новых идей и лидеров. Анализ распределения голосов позволит политикам оценить, какие идеи и предложения популярны в настоящий момент, а какие теряют поддержку.

А вот запросы и чаяния тех, кто не пришел на избирательный участок, останутся неучтенными. О них просто никто не узнает. Поэтому выборы – это законный и удобный способ осуществления гражданами политической власти», - подчеркнул политолог.