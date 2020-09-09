Глава воронежской культуры об оперном театре: В режиме ожидания реконструкции

Мария Мазур. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Оперный театр - это первое, о чем мы думаем ежедневно! - сказала 9 сентября в прямом эфире в соцсетях регионального правительства глава департамента культуры Воронежской области Мария Мазур.

Руководитель ведомства рассказала о положении дел в сфере культуры в период коронакризиса.

- Здание ожидает реконструкцию. Все планировочные решения внутри завершены. Приступаем к планированию репетиционного корпуса. Мы в ожидании реконструкции. И первое, о чем мы думаем ежедневно - это театр оперы и балета, - отметила Мария Мазур.

Глава воронежской культуры рассказала, что также ведется большая работа по превращению в культурно-туристический кластер территории музея-заповедника "Костенки", там планируют построить музей над вторым раскопом, сделать туристическую инфраструктуру.

В Дивногорье, несмотря на ограничения по посещению в связи с коронавирусными требованиями Роспотребнадзора (не больше 20 человек во время экскурсии), ситуация нормализовалась.

- Новый директор Елена Клепова - мега деятельный человек! Уже создана новая концепция работы заповедника. Экскурсии пользуются успехом - количество посетителей зашкаливает, если можно так выразиться в свете ограничительных требований санитарных врачей, - сказала глава департамента.

Ответила Мария Мазур и на вопрос, зачем столько денег расходуется на строительство Домов культуры на селе, мол, они там никому не нужны.

- В селах люди живут. И Дом культуры - это не сельская дискотека! Это многофункциональный культурный центр, в котором можно открыть виртуальный концертный зал, библиотеку, развивающие кружки для детей. Это не просто "валяние-вязание"! Во всем должен быть баланс! - считает руководитель департамента. - Другое дело, что работники должны совершенствовать приемы вовлечения, нужно менять подходы в работе. И мы обучаем этому... Это еще не во всех селах можно построить ДК. В маленькие мы привозим культурные многофункциональные автоцентры - когда на огромном автомобиле приезжают с концертами коллективы, показывают кинофильмы, проводят культурные мероприятия...

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