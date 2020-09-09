В Воронежской области локализован природный пожар на 130 га

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

В Воронежской области спасателями локализован пожар на 130 га, произошедший сегодня, 9 сентября в Бобровском районе. Его тушение продолжается, но возгорание уже не угрожает населенным пунктам. Об этом сообщили в региональном МЧС России.

Уточняется, что тлеет еще 4 га и отдельными очагами.

Сообщение о пожаре в Бобровском районе поступило еще днем 8 сентября. На помощь воронежским спасателям даже был направлен специальный самолет из Ростовской области.

О пострадавших не сообщает. По словам спасателей на месте пожара также работают 162 человека и 41 единица техники от РСЧС, в том числе от МЧС России – 86 человек и 17 единиц техники.