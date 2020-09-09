В Воронеже нашли пропавшую 13-летнюю девочку из Крыма

Полицейские нашли в Воронеже сбежавшую из дома 13-летнюю девочку из Крыма. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону 9 сентября.

Ребенок пропал 19 августа 2020 года. Тогда же сотрудники органов внутренних дел Республики Крым начали ее поиски. Известно было, что девочка проживала в селе Глинка Саакского района. По сводкам крымских полицейских уточнялось, что она ушла «в неизвестном направлении и не вернулась».

Как рассказали в ГУ МВД, сотрудникам воронежского уголовного розыска поступила информация, что девочку видели в столице Черноземья.

Подростка начали оперативно искать.

– Были созданы поисковые группы, отрабатывались все возможные места ее нахождения. Проверялись торговые и развлекательные центры, парки и скверы, – пояснили в воронежском главке МВД.

Девочку удалось найти на территории Советского района. Школьница объяснила, что приехала в Воронеж в гости к своей подруге, с которой она познакомилась в Крыму.

В ведомстве отметили, что в отношении несовершеннолетней противоправных действий не совершалось. Правоохранители сообщили о ее местонахождении родителям и инициаторам розыска, а с ребенком провели профилактичекую беседу.