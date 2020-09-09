Состоится ли осенью в Воронеже фестиваль "Маршак", решат после 1 октября

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Что будет с детским театральным фестивалем "Маршак", который традиционно проходит в Воронеже на осенних каникулах, рассказала глава регионального департамента культуры. Мария Мазур ответила на вопросы слушателей 9 сентября в прямом эфире в соцсетях областного правительства.

- Мы готовимся. Программа сформирована. Мы постоянно на связи с куратором фестиваля Варварой Коровиной. Но по детским мероприятиям более жесткие требования Роспотребнадзора. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Решение о проведении фестиваля будем принимать после 1 октября, - ответила Мария Александровна.

Глава воронежской культуры напомнила, что несмотря на то, что с 15 сентября открываются театры, детские - ТЮЗ и театр кукол - будут закрыты до особого распоряжения, исходя из эпидобстановки. А решение об открытии детских школ искусств будут принимать после 15 сентября - тоже по этой же причине.

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