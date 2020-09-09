Обвиняемому в разбое и убийстве иностранцев воронежцу грозит пожизненный срок

Четверо сообщников обвиняемого уже мотают срок Фото: из архива «КП»

В Воронеже будут судить по обвинению в убийстве и разбойном нападении 45-летнего местного жителя, одного из участников преступной группы. Четверо его сообщников уже мотают срок по тем же статьям.

По версии следствия, мужчина, узнав о наличии у граждан Вьетнама крупной суммы денег, договорился с приятелями совершить разбойное нападение на иностранцев.

В июле и декабре 2017 года группа проникала в квартиры домов, расположенных по улице Остужева, избивала иностранных граждан. В результате этих нападений четверо потерпевших получили многочисленные телесные повреждения различной степени тяжести. А один – погиб.

Добычей нападавших стали более двух миллионов рублей и золотые изделия общей стоимостью 38 тысяч рублей.

Четыре участника группы были задержаны сразу, осуждены и уже отбывают наказание. Пятого искали в течение трех лет.

- Еще двое членов преступной группы до настоящего времени остаются на свободе, их местонахождение не установлено, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Сейчас дело направили в областной суд на рассмотрение.

- Обвиняемый вину в совершении преступлений не признал и заявил ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Ему грозит наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы, - отметили в прокуратуре.