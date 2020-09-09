Для зрителей десятого Платоновского фестиваля сделали фирменные маски

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

9 сентября в прямом эфире в пабликах правительства Воронежской области глава регионального департамента культуры Мария Мазур отметила, что культурная сфера пережила коронакризис с минимальными потерями. Конечно, учреждения потеряли доходы от зрителей, но их компенсируют из бюджета. Зато удалось сохранить коллективы (в оперном например, работает 515 человек), и культурные работники научились работать онлайн, что тоже немаловажно. И теперь готовятся к открытию сезона - с 14-15 сентября. С учетом коронавирусных рекомендаций санитарных врачей. На мероприятия зрителей будут пускать в масках, рассадка - 50% зала.

Конечно, у воронежцев тут же возник вопрос с заполнением залов на Платоновском фестивале, на мероприятия которого билеты практически все проданы!

- В данном случае будут исключения. Потому что практически все билеты раскупили в феврале. И мы не можем сказать выборочно людям "А вы не сможете попасть на спектакль". Но мы возведем на самый высокий уровень безопасность зрителей. В данном случае рекомендации Роспотребнадзора превратятся в самые жесткие требования! - отметила Мария Александровна. - Будет усиленно работать вентиляция помещений. Кроме того, будет в разы повышена дезинфекция: помещения будут обрабатывать до и после репетиций, до и после представлений! Еще мы сделали фирменные маски для зрителей, которые будут раздавать бесплатно.

Воронежцы волновались, что будет в дальнейшем с Платоновским фестивалем, ведь из-за коронакризиса в этом году он потерял статус международного, раз не смогли приехать иностранные коллективы. И состоится ли он вообще на следующий год.

- Платоновский фестиваль ждет только развитие! А программу представлений зарубежных артистов перенесут на следующий год, - сообщила глава департамента культуры.

Как Мария Мазур относится к Юрию Хою, читайте здесь. О том, что ждет театр оперы и балета и зачем финансируют ДК на селе - в наших ближайших материалах.