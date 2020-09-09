В воронежском «Факеле» определились с кандидатами на пост главного тренера

Игорь Черевченко. Фото: с сайта ФК "Локомотив" (Москва).

В «Факеле» определились с тремя кандидатами на пост главного тренера. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Воронежскую команду может возглавить Игорь Черевченко, не так давно тренировавший тульский «Арсенал», а до этого московский «Локомотив» (со столичным клубом он выиграл Кубок России). В «Факел» он может прийти вместе со спортивным директором Кириллом Котовым. С этим функционером Черевченко работал в «Локомотиве» и калининградской «Балтике». О достоинствах господина Котова трудно судить. Громких трансферов, которые бы он вел, припомнить тяжеловато. Примечателен Котов разве что тем, что является зятем экс-президента столичного «Локомотива» Ольги Смородской.

Есть еще два кандидата – нынешний спортивный директор ФК «Сочи» Александр Точилин, ранее тренировавший этот клуб, и Хасанби Биджиев, доводивший курский «Авангард» до финала Кубка России. Однако основным кандидатом все же вроде бы является Черевченко.

Напомним, прежнего главного тренера «Факела» Владимира Бесчастных уволили 5 сентября после поражения от ФК «Оренбург» после затянувшейся серии матчей без побед. Сегодня в матче с красноярским «Енисеем» командой будет руководить бывший его помощник Александр Бородкин. Он, похоже, все-таки фигура на посту наставника «Факела» временная.

На данный момент воронежский клуб занимает 20 место в первенстве ФНЛ всего лишь с четырьмя очками в активе. Ниже только два сибирских клуба – томская «Томь» и омский «Иртыш».