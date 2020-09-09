Глава воронежской культуры: Я не против памятника Цою, к нам никто не обращался!

Мария Мазур. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Почему нет? Ко мне никто не обращался! - буквально так 9 сентября в прямом эфире ответила Мария Мазур на вопросы воронежцев, почему на родине лидера группы "Сектор Газа" так и не появился памятник Хою. Глава регионального департамента культуры, по ее словам, имеет на этот счет четкую позицию.

- Я не против. Этот исполнитель нравится достаточно большому количеству людей. Они даже приезжают на его могилу издалека. Это часть истории нашего города, - считает Мария Мазур. - Другое дело, что должна быть инициатива: где, как это должно быть, на какие средства. Эту проработанную позицию необходимо донести до комиссии по культурному наследию, потому что установка - в ведении городского управления культуры. Нужно объяснить, что многим дорог этот исполнитель... То есть я против хаоса, одного желания поставить памятник недостаточно. Другое дело - четкая, проработанная концепция. Если она есть, я готова обсудить этот вопрос с городскими коллегами.

В прямом эфире в пабликах правительства Воронежской области глава регионального культурного ведомства ответила на вопросы о рассадке зрителей на Платоновском фестивале, грядущей реконструкции оперного театра, финансировании культуры на селе - об этом в ближайших наших материалах.