В Воронежской области автовладельца отправили под арест за тонировку окон

фото Виктора Левшакова Фото: из архива «КП»

В Лисках ДПС остановили «Ладу Приора», окна которой были затонированы на 85% при норме – не более 25%. Проверка владельца по базе нарушителей показала, что 29-летний местный житель раньше уже попадал в поле зрения сотрудников ГИБДД и получал предписание устранить нарушение, однако проигнорировал его.

На этот раз в отношении лискинца составили административный протокол по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника органов, осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы либо сотрудника войск национальной гвардии Российской Федерации» КоАП.

Лискинский районный суд назначил нарушителю наказание в виде 7 суток административного ареста.