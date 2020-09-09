В Воронеже бизнесмен может сесть на шесть лет за то, что незаконно получил от государства 290 тысяч рублей

Полицейские раскрыли факт незаконного получения государственных денег 35-летним руководителем частной организации. В 2020 году он подал заявку на получение субсидии на компенсацию затрат. При этом бизнесмен скрыл то, что свои обязательства он перед госказной не выполнил: не заплатил недоимки по налогам и страховым взносам.

Заявка на субсидию была удовлетворена. В результате предприниматель незаконно получил 290 тысяч рублей.

- Сотрудники отдела по расследованию преступлений на территории Советского района возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Бизнесмену грозит до шести лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.