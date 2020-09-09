В Воронежской области водитель «Фольксвагена» подставился под «МАЗ» и погиб

Во вторник, 8 сентября, в 8.34 на 118 километре дороги Воронеж – Луганск в Острогожском районе случилась авария, закончившаяся смертью водителя иномарки.

66-летний местный житель, руливший «Фольксвагеном-Поло», остановился прямо на проезжей части. Сзади ехал «МАЗ». 39-летний житель Острогожского района, управлявший грузовиком, пошел на обгон иномарки по встречной полосе. Но слишком поздно увидел, что там есть машины, и он не успеет завершить маневр.

Шофер грузовика попытался вырулить обратно на свою полосу, и как раз в это время водитель «Фольксвагена» попытался развернуться там, где по правилам это делать запрещено. В результате иномарка фактически подставилась под «МАЗ». Удар был такой силы, что выжить у водителя немецкой машины шансов практически не было. Шофер грузовика тоже получил травмы разной степени тяжести, его отвезли в больницу.

- Всего 8 сентября в Воронежской области случилось 150 ДТП, 118 из них – в Воронеже, 24 – в районах и 8 – на федеральных трассах. В восьми авариях погибли три человека, еще шесть получили травмы, - сообщили в региональном ГУ МВД.