В Воронеже в реке нашли труп молодого мужчины

Вечером во вторник, 8 сентября, прохожий, шедший вдоль берега Усманки по улице Пляжной микрорайона Боровое, увидел что-то в воде, напоминающее человека. Подошел поближе и ужаснулся: на поверхности реки качался труп мужчины. Прохожий сразу сообщил об этом сотрудникам силовых ведомств.

В смерти мужчины разбираются сотрудники Следственного комитета. Пока известно только, что умершему на вид 25-30 лет, его личность пока не установили. Видимых следов насилия на теле не было. Труп отвезли на судебно-медицинскую экспертизу. По факту обнаружения тела начали доследственную проверку.

Напомним, 7 cентября около девяти часов утра недалеко от дома № 31/2 на проспекте Патриотов Советского района у трансформаторной будки нашли тело женщины. На вид ей 40-45 лет, никаких следов насильственной смерти не обнаружили. По данным источника «КП», есть сведения, что женщина не имела крыши над головой, то есть, фактически была бомжом.