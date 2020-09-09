В Воронеже под суд пойдет мастер авиазавода за гибель рабочего

Рассматривать дело суд будет в особом порядке Фото: Ирина ШАБАНОВА

Левобережный райсуд в скором времени начнет рассматривать уголовное дело о гибели рабочего воронежского авиазавода (ВАСО). Дело уже принято к производству – рассказали корреспонденту «КП-Воронеж» в суде. На скамье подсудимых окажется мастер участка предприятия. Его обвиняют в нарушении требований охраны труда, повлекшее смерть человека (часть 2 статьи 143 УК РФ).

Первое заседание назначено на конец сентября. Но известно, что рассмотрение дела проведут в особом порядке. Мужчина полностью признал свою вину. Дело будет рассматривать судья Ирина Мельник.

Напомним, инцидент произошел 2 декабря 2019 года. В этот день на территории ВАСО опиливали деревья с помощью подъемника, а ветки убирать сразу не стали. Одна из них упала и придавила рабочего. От травм он скончался. Ему было 37 лет. Дело взял на контроль Следственный комитет по Воронежской области. Была проведена проверка.

По версии следствия, мастер участка, который отвечал за обрезку деревьев, не только не должен был допускать людей в опасную зону, но и проконтролировать, чтобы опиленные деревья вывозились с территории режимного объекта сразу.

Наказание по статье за нарушение требований охраны труда - лишение свободы на срок до 4 лет.