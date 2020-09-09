В Воронеже закрыли на полтора месяца суши-бар с тараканами и мухами

Сотрудники Роспотребнадзора проверили работу суши-бара по адресу: Московский проспект, 6. И ужаснулись. В одном из помещений предприятия обнаружили мух и тараканов. В части других не была оборудована механическая вентиляция. Были нарушения и в организации сбора пищевых отходов и мытья кухонного инвентаря.

Кроме того, уборку помещений проводили плохо и не своевременно. Нарушена целостность потолка, пола и стен. Ведра, тряпки, швабры, моющие и дезинфицирующие средства хранили не в строго определенном месте, а где попало. Также не созданы условия для обработки рук работников суши-бара. Санитарную и домашнюю одежду вешали не в разные шкафы, а в один.

По итогам проверки санитарные врачи направили материал в Советский районный суд. Там решили: приостановить работу суши-бара на 45 суток либо до устранения всех обнаруженных нарушений. Приговор суда должен был быть исполнен немедленно.

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