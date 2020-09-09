В Воронежской области бывшего полицейского осудили за взятки и крышевание бизнеса

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Грибановский райсуд вынес приговор бывшему 50-летнему сотруднику местного отдела полиции, которого обвиняют в получении взятки и превышении должностных полномочий.

Суд установил, что, будучи сотрудником органов МВД, подсудимый с августа 2018 года по январь 2019 года ежемесячно получал через посредника от предпринимателя, торгующего непродовольственными товарами деньги за покровительство и бездействие по пресечению нарушений. Общая сумма взятки составила 60 тысяч рублей.

В добавок к тому, в июне 2018 года подсудимый поручил старшему инспектору одного из подразделений отдела полиции сбор с сотрудников денег на «хозяйственные нужды и текущий ремонт» здания отдела. Все сборы стекались к нему.

- Всего в указанный период времени сотрудники одного из подразделений отдела полиции передали ему в общей сумме более 300000 рублей, - рассказали в Грибановском райсуде.

Суд приговорил бывшего полицейского к лишению свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он заплатит штраф в размере десятикратной суммы взятки, то есть 600000 рублей, а также будет лишен права занимать должности в правоохранительных органах на срок 3 года.