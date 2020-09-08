Перебои с электричеством из-за ураганного ветра случились еще в четырех районах Воронежской области

Следом за жителями Семилукского и Хохольского районов проблемы с электричеством возникли у тех, кто живет в Панинском, Новоусманском, Рамонском и Лискинском районах. Нарушения на линиях электропередачи зафиксировали в ряде населенных пунктов. Виной всему сильные порывы ветра, достигающие 20 м/с.

Энергетики «Россети Центр Воронежэнерго» оперативно восстанавливают электроснабжение. В аварийно-восстановительных работах участвуют 26 бригад - а это 84 человек и 30 единиц спецтехники. На случай необходимости резервного энергоснабжения готовы 66 аварийных источника.

- Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону контакт - центра «Россети Центр» 8-800-220-0-220, на время проведения восстановительных работ по данному номеру развернут дополнительный временный контакт –центр, - сообщают энергетики.