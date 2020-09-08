В Воронеже инспекторы устроят массовую проверку водителей автобусов

На автовокзалах и автостанциях Воронежа, а также на дорогах инспекторы будут проверять водителей автобусов. А точнее то, насколько они придерживаются дорожных правил. Особое внимание будет обращено на тех, кто перевозит детей.

По ночам полицейские также планируют проверить местные дворы, ведь некоторые водители любят припарковать автобус неподалеку от собственного дома.

За 7 месяцев 2020 года в Воронеже случилось уже 74 ДТП с участием пассажирского транспорта, в которых 1 человек погиб и еще 94 пострадали. По вине водителей автобусов совершено 34 ДТП, в которых травмировано 40 человек.