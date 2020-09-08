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В Воронеже в этом году отремонтируют Дом архитектора

Он станет площадкой, на которой будут обсуждать все значимые для города проекты благоустройства
Татьяна МИСТЮКОВА
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Фото мэрии.

Фото мэрии.

Будущую судьбу Дома архитектора мэр Воронежа Вадим Кстенин обсудил с помощником губернатора, председателем Окружного Совета Центрального объединения Союза архитекторов России Константином Кузнецовым.

РЕМОНТ ДОМА АРХИТЕКТОРА НАЧНЕТСЯ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

Можно сказать, что губернатор Александр Гусев принял непосредственное участие в реконструкции здания, расположенного на улице Плехановской, 22. Только после его согласования проект запустили в жизнь. В ближайшее время подрядная организация там приступит к ремонту кровли, фасада, подвала, электромонтажным, сантехническим и общестроительным работам. По словам Константина Кузнецова, они продлятся до конца текущего года. А затем Дом архитектора ждет интересная судьба:

- Мы надеемся, что обновленная площадка станет тем местом, где могут и должны обсуждаться все значимые для города и региона архитектурные проекты. Именно Дом архитектора должен стать местом для заседаний регионального Градосовета. Также сейчас обсуждается формат и механизм создания рабочей группы или архитектурной комиссии, которая будет работать в промежутках между заседаниями Совета. Эта комиссия также могла бы находиться в Доме архитектора, – пояснил помощник губернатора. Читать далее.