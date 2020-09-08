В Воронеже у мужчины украли ключи от машины, а следом угнали сам автомобиль

Пока 49-летнего воронежца не было дома, кто-то влез в его комнату в общежитии и похитил ключи от автомобиля «Лада Гранта», около 15 тысяч рублей и мобильный телефон. Вскоре оказалось, что автомобиль мужчины также угнали. Пришлось воронежцу обращаться в полицию.

По записям с камер видеонаблюдения оперативники нашли вначале машину - она оказалась в Новоусманском районе. А следом нашли и вора-угонщика, 20-летнего воронежца. Оказалось, что деньги он быстренько успел спустить, а отечественную легковушку отогнал к дому своей родственницы.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Пока что юный преступник находится в изоляторе.