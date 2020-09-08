В 2020 году в Воронеже День города пройдет без масштабных мероприятий

Интерактивную культурную программу для воронежцев подготовили Централизованные клубная и библиотечная системы Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

19 сентября Воронеж отметит свое 434-летие, но в этот раз День города пройдет практически без концертов, соревнований, ярмарок и прочих событий, что обычно сопровождают праздник.

- В этом году нам, к сожалению, придется отказаться от традиционных масштабных мероприятий – сложная эпидемиологическая обстановка диктует свои правила, - объявил 8 сентября мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Однако 19 сентября пройдет торжественная церемония, на которой по традиции будут чествовать вновь избранных Почетных граждан Воронежа Ивана Николаевича Осадчука и Наталью Эдуардовну Костину – она пройдет в большом зале правительства Воронежской области.

Интерактивную культурную программу для воронежцев подготовили Централизованные клубная и библиотечная системы - программа будет опубликована позже. Несколько локальных мероприятий пройдут все-таки очно с соблюдением предосторожностей.

Однако в День города не стали отказывать от праздничной программы к 100-летию ВУНЦ ВВС «ВВА им. Профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» на Адмиралтейской и Советской площадях. Также пройдут показательные выступления пилотажных групп ВКС РФ.

Горожане смогут понаблюдать, как в акватории Воронежского водохранилища будет проходить гонка на «Почетный Флаг». А в Центральном парке можно будет посетить площадки этнокультурного фестиваля «Русское лето».