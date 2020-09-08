В Воронеже телефонный звонок лишил мужчину 420 тысяч рублей

К помощи воронежских полицейских вынужден был прибегнуть 44-летний житель Острогожска. Мужчина рассказал, что ему позвонил незнакомец, представился сотрудником службы безопасности банка и предложил обезопасить вклады от мошенников. Во время общения доверчивый житель Острогожска рассказал, что на нем «висит» кредит и перевел более 420 тысяч рублей на указанные собеседником реквизиты. После этого незнакомец перестал общаться и больше уже на звонки не отвечал.

- 7 сентября было 20 сообщений об удавшихся преступникам аферам. Всего они отобрали у доверчивых людей около двух миллионов рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД. - Возбуждены уголовные дела по частями 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», а также статьи 158 УК РФ «Кража». В очередной раз напоминаем: не доверяйте незнакомцам, пытающимся навязать по телефону какие-либо сомнительные услуги, связанные с разглашением секретных данных, дающих доступ к вашим счетам. Тем более не соглашайтесь никуда переводить деньги. А если все же стали жертвой аферистов, как можно быстрее обращайтесь в полицию. Так больше шансов скорее поймать мошенников.