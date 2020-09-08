В Воронеже эксперимент с кондиционером в маршрутном автобусе оказался под угрозой срыва

Многие воронежцы с энтузиазмом встретили новость, что вышел на рейс первый городской автобус, оборудованный кондиционером. Одну машину запустили в тестовом режиме. С комфортом можно было проехать по маршруту №54. Кондиционер, которым он оснащен, должен был быть включен постоянно. Однако перевозчик столкнулся с ожидаемыми трудностями.

- Несмотря на объявления, на конечных остановках водителю с завидной регулярностью приходится закрывать открытые в транспорте окна. Даже ребенку понятно, что работа кондиционера в открытом пространстве является бессмысленной. «Охлаждать» улицу – занятие малоэффективное и очень затратное, - отмечают в компании «АТП-1».

Если ситуация не изменится, то перевозчик завершит эксперимент к следующему сезону. Однако в компании официально заявляют, что пока тест не закончен. Горожан по-прежнему призывают соблюдать правила пользования автобуса с кондиционером.

- У компании есть время для принятия решения, и мы сделаем все возможное, чтобы наш город пополнялся автобусами с кондиционерами, - подчеркнули в «АТП-1».