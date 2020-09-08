Воронеж накрыла пыльная буря

Город заволокло пеленой пыли. Страница сообщества "Мой и твой Воронеж" в ВК

Во вторник, 8 сентября, во второй половине дня на Воронеж налетел шквалистый ветер. Накануне синоптики и спасатели предупреждали жителей региона об ухудшении погоды: грозе, урагане, дожде и даже граде. Однако пока прогноз сбылся только частично – в отношении ветра. По его вине город заволокло пылью настолько, что дома на расстоянии ста метров пропали в сплошной пелене. А старожилы вспомнили пыльные бури, ставшие настоящей бедой в прошлом столетии. Для борьбы с ними в окрестностях города высаживали рядами защитные лесные полосы.

Нынешнюю пыльную бурю горожане связали с вырубкой лесов под Воронежем. Но все-таки ее главной причиной стала засуха – осадков в городе не было несколько недель.

Остается надеяться, что прогнозы метеорологов сбудутся и в отношении дождя, который «прибьет» пыль.