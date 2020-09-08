В Воронежской области начали разворачивать дополнительные койки для пациентов с коронавирусом

В Воронежской области начали разворачивать дополнительные койки для пациентов с COVID-19. Об этом 8 сентября сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. Ранее случалось, что оставалось всего 166 свободных коек для таких пациентов .

- 7 сентября в регионе дополнительно развернуто 200 коек для оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией: 100 – в ВГКБ №2, 60 – в ВГКБ №20, 40 – в ВГКБ №3, - уточнили в облздраве.

То есть общее количество мест достигло 1579.

На прошлой неделе дополнительные койки развернули в БСМП №1, БСМП №10, ОДКБ №2, Центре профилактики и борьбы со СПИД, Борисоглебской РБ, вновь открылись койки в Острогожске и Бутурлиновке.

9 сентября планируют открыть места в Нововоронеже на базе МСЧ №33. Как не трудно догадаться, связано это с ростом числа заболевших с осложнениями.

- По состоянию на 8 сентября в стационарах находятся 1266 заболевших, это в полтора раза больше, чем в середине августа, -комментируют в облздраве.